Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle kapatılan Cennet Mahallesi Durağı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı.

İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde 23 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

3 gün boyunca çalışmaların sürdüğü durak saat 06.00'da tekrar kullanıma açıldı. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren durağa gelen vatandaşlar Beylikdüzü istikametinde metrobüs kullanmaya başladı.

Öte yandan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması Ankara istikametinde de araç yoğunluğuna neden oldu.