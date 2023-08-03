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Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu

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İstanbul'da artan sıcaklıklardan dolayı Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İstanbul'da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüslerde arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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