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Metro ve ANKARAY Ramazan Boyunca Gece 01.00'e Kadar Hizmet Verecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Metro ve ANKARAY'ın gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu. Sefer aralıkları da düzenlenerek vatandaşların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Metro ve ANKARAY'ın, ramazan boyunca gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanılmaması için servis saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Metro ve ANKARAY, yarın itibarıyla saat 01.00'e kadar hizmet verecek. Sefer aralığı, hafta içi 15.00'ten iftar saatine kadar 4,5 dakika, hafta sonu ise 17.30-19.30 saatlerinde 5 dakika olacak.

Teleferik İşletmesi, daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak üzere hizmet verecek.

EGO otobüslerinde, ramazan ayı süresince sabah rutin olarak verilen ilave servis planlamaları ile 29 güzergahtaki gece servisleri kesintisiz devam edecek.

Bu servislerin yanı sıra saat 16.00'dan iftar saatine kadar uygun olacak şekilde 41 güzergahta ilave servis planlaması yapıldı.

Vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için denetim görevlilerince bu saat aralıklarında saha denetimleri sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete mahal verilmemesi sağlanacak.

Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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