Metro Türkiye, Nappo Pizza iş birliğiyle Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı'nı raflarına ekleyerek üstün kalite ve lezzeti bir araya getiriyor. Donuk ve vakumlu saklanarak tazeliğini koruyan pizza tabanları, özel sosuyla birlikte tüketime hazır olarak sunuluyor. Metro Türkiye, kendi markalı ürünlerini çeşitlendirerek müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Metro Türkiye, Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı ile Napoli lezzetlerini evlere getiriyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, marka, Nappo Pizza ile iş birliği yaparak raflarına getirdiği Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı ile üstün kalite, lezzet ve pratikliği bir arada buluşturuyor.

Metro Türkiye, donuk ve vakumlu saklanarak tazeliğini koruyan, özel sosu ile tüketime hazır Napoliten pizza tabanlarını kendi markası altında raflarında sunuyor.

Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı, Napoliten tarzda marketlerde satılan ilk donuk pizza tabanı olarak tüketiciyle buluşuyor.

Soyulmuş Roma domatesi ile hazırlanan özel sosu ve Nappo Pizza formülü ile geliştirilerek tüketime hazır olarak raflara gelen Metro Chef Napoliten Pizza Tabanı istenilen her malzemeyle çeşitlendirilebiliyor.

Her geçen gün raflarında sunduğu çeşitliliği artıran Metro Türkiye, 4 bine yakın kendi markalı ürünü ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamaya devam ediyor.