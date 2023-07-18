Metro Türkiye'den lezzet dolu ürünler

Metro Türkiye, birbirinden özel ürünleri kendi markaları ile müşterilerine sunuyor. Kek, kurabiye, cheesecake, tiramisu gibi çeşitli lezzetler Metro Türkiye raflarında bulunabiliyor.

Metro Türkiye raflarında, tiramisudan cheesecake'e, mozaik pastadan dilimli kek ve kurabiye çeşitlerine, katmerden künefeye çeşit çeşit ikramlıklar, tüketicilerini bekliyor.

Metro Türkiye açıklamasına göre, şirket, birbirinden özel ürünleri kendi markaları ile müşterilerine sunuyor.

Tüm Metro markalı ürünler Türkiye'nin "ilk" gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri tarafından hem mutfak hem de lezzet performansı açısından onaylanıyor. Metro Türkiye, sadece tadım ve kalite testlerinden geçebilen kendi markalı ürünlerini raflarına taşıyor.

Kek ve kurabiye çeşitlerinden, waffle ve makaronlara, her damak tadına uygun birbirinden farklı lezzetler Rioba markasıyla Metro Türkiye raflarında bulunabiliyor.

Tüketiciler, kakaolu marble, limonlu-haşhaşlı, havuçlu çeşitleri ile kekler, sade ve çikolatalı kurabiyeler, frambuazlı ve limonlu cheesecake'ler, tereyağlı, çikolatalı kruvasan çeşitleri ile konuklarını usta şeflerin elinden çıkmış bol seçenekli tatlarla ağırlayabiliyor.

Yine Rioba markalı tiramisu, yaban mersinli muffin, çikolatalı sufle ile de çay saatlerinde zengin sofralar oluşturulabiliyor. Alternatif beslenme şekillerini tercih edenler için, vegan, şekersiz ve glutensiz Rioba browni de bulunabiliyor.

Metro Türkiye, kemalpaşa tatlısından fincan kadayıfa, revaniden peynir tatlısı çeşitlerine, kuru baklavadan künefeye, şekerpare, kalburabastı ve Coğrafi İşaretli Antep katmerine kadar onlarca geleneksel tatlıyı "Metro Chef" markası altında sofralara taşıyor.