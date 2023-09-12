Metro Türkiye, Bursa siyah incirini keşfetti

Metro Türkiye, Yerelin İzinde projesi kapsamında Bursa siyah incirinin üretim süreçlerini ve tüketim alanlarını keşfetti. Şef Şemsa Denizsel, Bursa siyah incirini modern ve geleneksel tariflerle bugüne taşıdı.

Metro Türkiye, Boğaziçi lüferi ve Aydın kestanesi ile başlayan gastronomik keşif yolculuğunun üçüncü etabında, Bursa siyah incirinin izinden gidildi. Şef Şemsa Denizsel, Bursa siyah incirini modern ve geleneksel tariflerle bugüne taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, Yerelin İzinde projesi kapsamında Türk mutfağının şefleriyle birlikte yerli üreticileri mevsiminde ziyaret ediyor.

Projenin üçüncü durağında, coğrafi işaret tescilli Bursa siyah incirinin üretim süreçlerine ve tüketim alanlarına şahit olmak için Bursa'nın Karabalçık Köyü'nde yer alan bahçe ziyaret edildi.

Düzenlenen geziye Bursa'dan Swissotel Uludağ Bursa Executive Şefi Güngör Taş, Swissotel Uludağ Bursa Pasta Şefi Samet Okçu, Divan Bursa Otel Executive Şefi Sercan Yavuz, Uzay Pastanesi Şefi & Üretim Müdürü Ali Muslu ve Pasto Bursa İşletme Sahibi ve Şefi Hakan Doğan ile Ankara'dan danışman çikolata Şefi Gamze Baş, Buselik Şefi Mihta Yıldırımtaş, İstanbul Modern Şefi Tuğçe Mirza Canik ve Red Baloon Şefi Ulaş Durmaz katıldı.

Oyuncu, yazar ve yönetmen Ezel Akay da projede yer aldı. Bursa'nın köklü geçmişe sahip mutfağı, Bursa siyah incirinin tarihi ve mutfak kültüründeki yeri gezinin gündemini oluşturdu.

Geziye incir bahçesinde başlayan katılımcılar, Bursa siyah incirinin yok olmaması için yapılan çalışmaları ve coğrafi işaret tescilli Bursa siyah inciri yolculuğunu dinleyerek olgunlaşan incirleri hasat etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, son 5 yılda, Metro Türkiye'nin sağlamış olduğu güvence ve kooperatif desteğinin, bölgenin kalkınmasında kritik bir rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Metro'nun yol haritasıyla uluslararası standartlara yükselen Bursa siyah incirinin kalitesi, sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı da yüceltti. Metro Türkiye, bu süreçte bizler için rehber oldu. Bursa siyah inciri, topraklarımızın emeğini ve özverisini simgeliyor. Bu yüzden, bu değerli ürünün tadına gelecek nesillerin de varabilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Metro Türkiye'nin katkıları, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor, birlikte daha parlak ve bereketli günler bizi bekliyor."

"Yerelleşme ancak coğrafi işaretli ürünlerin korunmasıyla mümkün"

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, yerelleşmenin ve geleneksel lezzetlerin sürdürülebilirliğinin ancak coğrafi işaretli ürünlerin korunmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Türüng, yerli ve coğrafi işaretli ürüne sahip çıkmanın, ürünü tüketici ile buluşturmanın ve bu ürünlerin tabaklarda yorumlanarak yaşamaya devam etmesinin büyük önem taşıdığına inandıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla gelecek nesillere bırakacağımız kültür mirasını oluşturmak ve eşsiz lezzetleri kayıt altına almak amacıyla 2012 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler projemizi hayata geçirdik. Coğrafi işaret tescilinin Türkiye'ye gelmesine ön ayak olduk. Bu tescil, geleneksel üretim yöntemlerini ve bölgeye özgü ürünleri gelecek nesillere taşırken aynı zamanda bölgenin ekonomisine de katkı sağlıyor. O günden bu yana coğrafi işaretlerin üretim süreçlerinden üreticilerinin desteklenmesine, bu ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesinden restoran menülerine girmesine kadar birçok alanda katma değer yaratacak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Türüng, 200'den fazla coğrafi işaret tescilli ve aday ürüne raflarında yer verdiklerini, sadece alım yapmakla kalmayıp aynı zamanda ürünlerin tescil süreçleri, paketleme, etiketleme ve sevkiyatı başta olmak üzere eğitim, tanıtım ve pazarlama konularında da kooperatiflere destek olduklarını kaydetti.

Yerelin İzinde Projesi ile bir yandan da yerel ürünleriyle yapılan unutulmaya yüz tutmuş tarifleri gün yüzüne çıkarırken aynı zamanda farklı teknik ve yeni bakış açılarıyla ürünlerin kullanım alanlarını genişletmeye, geleneksele ek olarak modern tariflerde de yer almasına öncülük ettiklerini belirten Türüng, "Türk mutfağı şeflerimizin yaratıcılığı ile Bursa siyah incirinin de çok daha farklı yerlere geleceğine eminiz." açıklamasında bulundu.