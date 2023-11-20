Metro Türkiye, bitki bazlı mutfağı vegan ocakbaşı deneyimiyle tanıttı

Metro Türkiye, bitki bazlı mutfağın potansiyelini ortaya çıkarmak ve sofrada herkese yönelik bir tabağın olabileceğini göstermek amacıyla bilinen ocakbaşı konseptini, Şef Sinan Büdeyri ile bitki bazlı sunarak, vegan ocakbaşı deneyimi sundu.

Şirket açıklamasına göre, Metro Türkiye, bitki bazlı beslenmeye yönelik ürünlerini "Sofrada Herkese Yer Var" diyerek çeşitlendiriyor.

Metro Türkiye, "Vegan Ocakbaşı" konseptiyle bir akşam yemeği düzenledi. Peymane Ocakbaşı'nda gerçekleştirilen davette, Şef Sinan Büdeyri'nin sunumuyla Metro Türkiye'nin bitki bazlı ürün çeşitleri kullanılarak sucuklu humustan Adana kebabına, altı ezmeli fıstıklı kebaptan tütsülenmiş yoğurtlu ekşili köfteye kadar ocakbaşı lezzetleri vegan olarak sunuldu.

Sofraya, Metro Türkiye'nin kendi markalı ürünleri Metro Chef Veggie lahmacun ile içli köfte de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu ilişkileri Müdürü Aslı Duran, bitki bazlı beslenme şekillerine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bu doğrultuda sofralarda herkesin tercihine uygun tabakların yer alabilmesi amacıyla her yıl yüzde 100 bitki bazlı ürün yelpazelerini çeşitlendirip güncellediklerini ifade etti.

Metro Türkiye olarak uzun yıllardır bitki bazlı beslenmeyi tercih edenler için çözümler ürettiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Günümüzde hem hayvan refahı hem sağlıklı beslenme hem de doğaya saygı açısından, bitki bazlı beslenmeye olan artış giderek artıyor. Vegan yaşamın bir beslenme yaklaşımından öte bir hayat felsefesi olması gibi, Metro Türkiye olarak bizim için de sürdürülebilirlik, kültürümüzde, odağımızda, DNA'mızda yer alan en önemli özellik. Sorumlu bir iş modeliyle hem tüm beslenme şekillerine saygı duyarak, değişen tüketici davranışlarına ve taleplerine yanıt veriyor hem de dünyamızın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

Kendi markamız olan Metro Chef Veggie ile falafel, makarna, içli köfte, lahmacun, paçanga böreği gibi sokak lezzetlerinin yanı sıra süte alternatif olabilecek, yüksek E ve B12 vitamini içeren Metro Chef Veggie bademli, fındıklı içecekler ve Metro Chef Veggie Bitki Bazlı Pesto Sos gibi ürünlerimizle de her açıdan ihtiyaçları karşılamaya odaklanıyoruz. Her yıl talepler doğrultusunda hayvansal gıdaların yerini alan yüzde 100 bitki bazlı ürün yelpazemizi çeşitlendirip güncelliyoruz."