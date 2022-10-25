Metro seferleri saat 23.00 itibarıyla Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacak Güncel Haberler Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacağı duyuruldu. Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacağı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır." bilgilendirmesine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Hacıosman Taksim Güncel Haberler

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