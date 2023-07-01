Metro istasyonunda kavga çıktı

Bursa'da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çekende saldırıya uğradı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu'nda 2 grup arasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, büyüyünce yumruklar havada uçuştu. Kavgada bir kişi tren raylarına atlayarak, raylardan aldığı taşlar ile kavgaya dahil olurken, kavganın gece geç saatlerde olması ve trenin olmaması facianın önüne geçti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.