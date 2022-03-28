Metro İstasyonları Evleri Oldu

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de yüzlerce kişi metro istasyonlarında kalıyor. Metro çalışanı Anastasiia Mazurkowa, 700 kişinin kendisinin görevli olduğu istasyonda kaldığını söyledi. Kentte yaşayanların yarısı çatışmalar nedeniyle Harkiv'den ayrılmış durumda. Yoğun Rus saldırılarının hedefi olan Harkiv Rus sınırına sadece 50 km uzaklıkta

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