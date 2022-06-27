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Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü Düzce'nin Yığılca ilçesinde metrekareye 106.4 kilogram yağış düştü.

Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde metrekareye 106.4 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok kente sağanak başladı. Düzce'de de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Düzce'de en çok yağış alan bölge Yığılca ilçesi oldu. Yığılca'da metrekareye 106.4, Kaynaşlı'ya ise metrekareye 40.3 kilogram yağış düştü. Gölyaka Kardüz Yaylası metrekareye 4.9 kilogram yağış alırken, Çilimli 4.2 kilogram, Gölyaka 2.5 kilogram, Merkez 2.2 kilogram, Akçakoca 1.7 kilogram, Gümüşova 0.2 kilogram ve Cumayeri ise 0.1 kilogram yağış aldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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