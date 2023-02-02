Metin Uca İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu kapsamında arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı İstanbul Havalimanı'nda, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada Metin Uca'nın yanına giderek ona destek olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, “Yanındayım. Morali yerinde. Ancak ülkenin düşürüldüğü durum nedeniyle üzgün" paylaşımında bulundu.

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu kapsamında arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı İstanbul Havalimanı'nda, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada Metin Uca'nın yanına giderek ona destek olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, "Yanındayım. Morali yerinde. Ancak ülkenin düşürüldüğü durum nedeniyle üzgün" paylaşımında bulundu.

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca, bugün Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın, kimlik kontrolü sırasında, Edremit Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Metin Uca, polis tarafından gözaltına alındı. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) Odası'nda ifadesi alınan Uca, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"ÇORBASINI KAŞIKLARKEN GÖZALTINA ALINDI, ÜLKESİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUM NEDENİYLE ÜZGÜN"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bu sırada Uca'nın yanına giderek kendisine destek olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Tanal, paylaşımında "Tiyatro oyunundaki alıntı sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda çorbasını kaşıklarken gözaltına alınan kıymetli sanatçı Metin Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yanındayım. Morali yerinde. Ancak ülkenin düşürüldüğü durum nedeniyle üzgün" dedi.

CHP'li Av. Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Metin Uca'nın emniyetteki ifadesini de paylaştı. Buna göre, Uca, bu oyunu 350 kez oynadığını, fakat hiç şikayet edilmediğini belirterek, "Oyunu dini değerlere, kamu görevlilerine yahut başkaca kişilere hakaret etme amacıyla sergilemiyorum" dedi ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi. Uca'nın ifadesi şöyle:

"25 SAYFADAN OLUŞAN ÇÖZÜM TİYATRO OYUNUNA İLİŞKİNDİR: 21 Ağustos 2022 günü Edremit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 5.Edremit Kitap ve Kültür Sanat programına konuşmacı olarak katıldım. Burada konuklara 'Bunu mu Demek İstedim' isimli interaktif komedi türündeki tiyatro oyununu sergiledim. Bana sormuş olduğunuz programda yapmış olduğum 25 sayfadan ibaret çözümü yapılan konuşma metni bu tiyatro oyununa ilişkindir.

350 KEZ SERGİLEDİM BUGÜNE KADAR ŞİKAYET EDEN OLMADI: Bahse konu oyunu 2019 yılından bu yana, farklı il ve ilçelerde yaklaşık 350 kez sergiledim. Bugüne kadar bu oyun dolayısıyla hakkımda herhangi bir şikayette bulunulmadı. Söz konusu tiyatro oyununda tarihimizin, bizlere anlatıldığı gibi büyük olaylardan değil küçük detaylardan oluştuğunu eğlenceli bir dille izleyicilere sergiliyorum. Aynı zamanda tarihte yaşanan olayların günümüzdeki yansımalarını ifade etmek amacıyla günümüzden de birtakım örneklendirmeler yapıyorum. Oyunu kesinlikle suç işleme kastıyla, dini değerlere, kamu görevlilerine yahut başkaca kişilere hakaret etme amacıyla sergilemiyorum. Nitekim sergilemiş olduğum oyuna ilişkin olarak bana okuduğunuz çözüm tutanağı itibariyle de suç unsuru oluşturabilecek herhangi bir ifade kullandığımı düşünmüyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Başkaca söyleyecek bir şeyim yoktur."