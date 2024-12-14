Metil Alkol Tüketiminin Hayati Riskleri

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, etil alkol yerine metil alkolden üretilen içkinin tüketilmesinin hayati riskler oluşturduğu, metil alkolden yapılan bir çay bardağının yarısı kadar içkinin bile insanı öldürebildiği uyarısında bulundu.

Son günlerde sahte içkiden kaynaklı zehirlenmeler ve ölümlerin yaşanması üzerine AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kalkan, metil alkolün sanayide kullanıldığını söyledi.

İnsanların etil alkol zannederek ucuz olduğu için metil alkol satın aldıklarını ve bundan içki ürettiklerini aktaran Kalkan, bunun sonucunda zehirlenmeler yaşandığını anlattı.

Prof. Dr. Kalkan, metil alkol kullanımının her dönem olabilmekle beraber yılbaşına yakın zamanlarda daha da arttığını vurgulayarak, "Ölüm ve sakatlıklara neden olduğunu görüyoruz. Bu ucuz alkolü evde üretiyorlar. Evde etil alkolden de üretenler var ama yanlışlıkla etil alkol yerine metil alkol aldıklarında toplu ölümlere bile sebep olabiliyor. Son zamanlarda evde içki üretimini engellemek amacıyla etil alkole acı bir tat katılmasına rağmen insanların hala buna meylettiklerini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta çok sayıda kişinin metil alkolden zehirlendiğini, aynı anda çok sayıda hastanın yoğun bakım servislerinde tedaviye alındığını hatırlatan Kalkan, şöyle devam etti:

"Metil alkol ile etil alkolü rengi, kokusu ve tadıyla birbirinden ayırt etmemiz zordur. Fakat metil alkolün etki süresi daha hızlı başlıyor. Metil alkol alanların kandaki dozunu ölçüyoruz. Kandaki dozu 20 miligram/desilitre olduğu zaman toksik dozda diyoruz. Metil alkolün 2 miligramı/desilitresi bile bazen insanları öldürebiliyor. Yani metil alkolden yapılan bir çay bardağının yarısı kadar içkinin tüketilmesi bile insanı öldürebilir. Bulgularına gelince genelde şiddetli kusmalarla bilinç bulanıklığıyla geliyor bu hastalar. Alkol alındıktan sonra etil veya metil hiç fark etmiyor ilk 60 dakikada midede emilim başlıyor. Mideden sonra da bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda emilimi biraz daha hızlanıyor. O yüzden ilk 60 dakikadan sonra bu tür aşırı bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, sarı ve yeşil görme, görme bulanıkları yaşıyorsanız bir an önce hastaneye gidin. Zira etil alkol bu kadar kısa sürede ve küçük dozlarda bunları yapmaz, çok yüksek doz almanız gerekiyor."

Kalkan, erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayarak, ilk 60 dakikada kendine gelen hastanın midesi yıkanarak, alkolün vücuttan uzaklaştırıldığını anlattı.

Metil alkol zehirlenmesinin etkilerinin insanların kilosu, yaşı, daha önce bulunan hastalıklarına göre değişebildiğini belirten Kalkan, bu nedenle metil alkolün düşük dozlarda bile ölümcül olabildiği vurguladı.

"Küçücük bir keyif için hayatınız alt üst olabilir"

Prof. Dr. Kalkan, metil alkol zehirlenmesine yönelik tedavide hastaya etil alkol verdiklerini aktararak, "Çünkü etil alkol metil alkolle yarışıp, enzimatik sistemde metil alkolü metabolize edilip toksik maddelerin oluşmasına engel olur. Bunun yanında ilaç da veriyoruz. Bu iki yöntemle hastaları toparlayabiliyoruz. Aslında etil alkol ilaç değil ama bu tür zehirlenmelerde ilaç gibi kullanabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalkan, bazen sadece cilde temasla bile metil alkolden zehirlenilebileceğini vurgulayarak, metil alkol zehirlenmesi yaşayanlarda sonrasında kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği, siroz ve körlük gibi hastalıklar ortaya çıktığını belirtti.

Hastaların ilerleyen zamanlarda diyalize alındığının altını çizen Kalkan, evde içki yapanlara şu uyarılarda bulundu:

"Daha kötüsü ilerleyen dönemlerde beyinde küçük kanamalar yaşanabiliyor. Bu küçük kanamalara binaen felç de kalabilirsiniz. Bu yüzden metil alkol inanılmaz tehlikeli. Tavsiyemiz alkolün kullanılmaması, azı da çoğu da zarar. Ama illaki kullanıyorsanız legal yerlerden alın, evde alkol üretmeye çalışmayın. Dışarıdan bilmediğiniz bir alkolü alıp evde, arkadaşınızın tavsiyesiyle içki üretmeye çalışmayın. Zira küçücük bir keyif için hayatınız değişebilir, hayatınız alt üst olabilir."