Meteorolojinin şiddetli sağanak tahmininde bulunduğu ve turuncu kodla uyardığı Çankırı'da sağanak yağış etkili oluyor. Çankırı'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

- Meteorolojinin uyardığı Çankırı'da sağanak yağış etkili oluyor

ÇANKIRI - Meteorolojinin şiddetli sağanak tahmininde bulunduğu ve turuncu kodla uyardığı Çankırı'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı için kuvvetli sağanak yağış tahmininde bulunarak 'turuncu' kod ile uyarmıştı. Çankırı'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.