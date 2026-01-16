Haberler

İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'deki 13 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamada, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

