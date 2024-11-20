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Meteorolojik Değerlendirme: Hava Sıcaklıkları Artıyor

Meteorolojik Değerlendirme: Hava Sıcaklıkları Artıyor
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Meteoroloji, kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3-5 derece artacağını belirtirken, kıyı bölgelerde ise yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 15, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 9 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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