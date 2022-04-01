Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

AA - Esin Işık - Güncel
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Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Esin Işık - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Fırtına, Güncel, Haberler

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