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Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere yönelik yağış uyarısı

Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere yönelik yağış uyarısı

Güncel Haberler

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya'da yerel etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

İç Anadolu Denizli Akdeniz Ege Güncel Haberler

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