Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. AA / Barış Gündoğan - Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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