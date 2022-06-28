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Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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