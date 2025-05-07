Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ankara, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. MGM, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 27, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 31, en düşük 19 derece olacak.