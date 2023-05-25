Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. bölge müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji 12. bölge müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı.

Yapılan meteorolojik uyarıda "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM