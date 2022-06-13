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Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanaklar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz Samsun Amasya Güncel Haberler

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