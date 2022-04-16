Meteorolojiden Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Meteorolojiden Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin açıklamasına göre, yarın Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Marmara, Ege, Güncel, Haberler

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