Meteorolojiden Kuzeybatı İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu'nun kuzey kıyılarında kuvvetli sağanak beklediğini açıkladı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yurdun kuzeybatı kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli'nin, Sakarya'nın ve Kastamonu'nun kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
