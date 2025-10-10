Meteorolojiden Kuzeybatı İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yurdun kuzeybatı kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli'nin, Sakarya'nın ve Kastamonu'nun kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.