Çankırı haber! Meteoroloji'den İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Çankırı haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bu akşamdan itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu, Giresun'un iç ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın (salı) sabah saatlerinden Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."