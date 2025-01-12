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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Çığ Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Çığ Uyarısı
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Meteoroloji, yurdun büyük bir bölümünde bugün beklenen kuvvetli yağışlar, buzlanma ve çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Trakya, Marmara ve Ege kıyılarında yağışların etkili olması bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurdun büyük bir bölümü yağışlı geçecek. Yurtta; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yağışların yurtta iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara ile zamanla Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ

Metoroloji, yağışların Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Ayrıca Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

MGM'ye göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 9, en düşük 2; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 13 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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