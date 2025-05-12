Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş

(ANKARA) - Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, bugün Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş'ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 22, en düşük 9; İstanbul'da en yüksek 21, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 26, en düşük 15 derece olacak.