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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Batı Akdeniz ve diğer bölgelerde yerel kuvvetli yağışlar beklediğini açıkladı. Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceğini, rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 19, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 14 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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