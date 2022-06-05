Meteorolojiden Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Kırıkkale'nin güney ve doğu, Kırşehir'in kuzey ve doğu, Yozgat'ın güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.