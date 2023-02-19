Meteorolojiden Karadeniz'in batısı için kar uyarısı Güncel Haberler Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu. Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA / Güncel Batı Karadeniz Zonguldak Kastamonu Güncel Haberler

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