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Meteorolojiden Karadeniz'in batısı için kar uyarısı

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Meteorolojiden Karadeniz'in batısı için kar uyarısı

Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Kastamonu Güncel Haberler

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