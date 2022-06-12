Meteorolojiden İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Halil Fidan - Güncel
Meteorolojiden İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den, İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den, İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bir süredir etkili olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yarın, İzmir'in doğu kesimlerindeki Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Halil Fidan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title