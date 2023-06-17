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İzmir'de Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Fırtına Bekleniyor

İzmir'de Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Fırtına Bekleniyor

Güncel Haberler

İZMİR genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İZMİR genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İzmir il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın 09.00'da başlayacağı ve gece saatlerine kadar yerel kuvvette (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olası muhtemel riskler nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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