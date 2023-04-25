Meteorolojiden İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kent genelinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.