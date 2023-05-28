Meteorolojiden İç Ege ve Batı Akdeniz'in İç Kesimleri İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pazartesi günü beklenen sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı bölgelerinde pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

"Yurdun batı bölgelerinde Pazartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."