Meteorolojiden Hava Sıcaklığı Uyarısı: Normaller Üzerine Çıkacak

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 25, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 25, en düşük 14; İzmir'de en yüksek 31, en düşük 16 derece olacak.