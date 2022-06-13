Meteorolojiden Hatay için şiddetli yağış uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden Hatay için şiddetli yağış uyarısı

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
Meteorolojiden Hatay için şiddetli yağış uyarısı

Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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