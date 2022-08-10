Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.