Haber : Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı

 - Güncelleme:
Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Isparta Denizli Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title