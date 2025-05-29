Meteorolojiden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın batı bölgelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceğini açıkladı. Ani sel, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ile Muğla'nın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusunda, Kütahya'nın güney ve doğusunda, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Eskişehir'in güney ve doğusunda, Konya'nın kuzeyinde, Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde de yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.