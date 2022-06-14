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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, sabah saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon Türkiye Artvin Güncel Haberler

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