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Meteorolojiden Fırtına ve Sağanak Uyarısı

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Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına ve Antalya ile Muğla için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına, Antalya ve Muğla için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya ve Muğla'da sağanak bekleniyor

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak, şiddetli ve yer yer aşırı olacak.

Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle oluşması muhtemel ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden Fırtına ve Sağanak Uyarısı
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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