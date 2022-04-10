Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği bildirildi.

Söz konusu 4 il ile, Bursa'nın güneyinde yer alan Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl ile Yenişehir ilçelerinde, 12 Nisan Salı gününden itibaren 13-14 ve 15 Nisan dahil, gecenin en düşük hava sıcaklıklarının 0 derece ve sıfırın altına ineceği, bu nedenle zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.