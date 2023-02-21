Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı Güncel Haberler Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kaynak: AA / Güncel Doğu Karadeniz Güncel Haberler

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