Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kar uyarısı

Doğu Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de etkili olacak kar yağışının yarın gece saatlerine kadar Rize'nin doğusuyla Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Bu nedenle söz konusu kentlerde ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.