Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı Güncel Haberler Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kaynak: AA / Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Güncel Haberler

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