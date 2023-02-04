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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey ve Güney Ege ile Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey ve Güney Ege ile Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizde rüzgarın yarın sabah, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde (saatte 75/105 kilometre) tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabahtan itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Batı Karadeniz Güney Ege Marmara Fırtına Güncel Haberler

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