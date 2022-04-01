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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Fırtına, Güncel, Haberler

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