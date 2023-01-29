Meteorolojiden Bitlis, Muş ve Bingöl için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.