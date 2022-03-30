Meteorolojiden bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Meteorolojiden bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan, perşembe ve cuma günleri, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, yarın Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika, Fırtına, Afrika, Güncel, Haberler

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