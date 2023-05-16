Üye Girişi
Haberi Paylaş
Meteorolojiden batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Yurdun batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Yurdun batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren, İç Ege'de Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

İç Anadolu Ankara Ege Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title