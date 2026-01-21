Haberler

Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, yarın Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Antalya genelinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, yarın Batı Akdeniz'in kuvvetli yağışların etkisinde kalacağı; sel, su baskını, hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Batı Akdeniz'de yarın görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa), güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı